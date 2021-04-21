Известный певец, муж судьи "Голос країни" Нади Дорофеевой Владимир Дантес оригинальным образом поздравил свою вторую половинку с днем рождения

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Дантес разместил несколько сторис о том, как поздравил свою любимую с днем рождения. Без шуток не обошлось.

Владимир стал снимать видео на кухне ровно в 00:00, он включил фильтр "микрофоны СМИ" и записывал видео: "Внимание, сенсация! Я живу со старухой! 31, здорова! С днем рождения!", - прокричал Дантес. При этом певец показал Надю со стаканом сока в руке. Свое видео Владимир подписал: "Алоха, старуха! Наде Дорофеевой 31".

Девушка не без удивления восприняла услышанное, однако чувство юмора победило, и Надя рассмеялась, растаяв в объятиях Дантеса.

В своем сторис Надя разместила несколько фото с подарками от мужа и от мамочки. При чем сперва Надя показала, как выглядят коробочки, аккуратно упакованные от Владимира, после чего следующий кадр - развороченные коробки из-под подарков, много разорванных, скомканных оберток, и подписала фото смайликами.

Владимир такой же кадр прокомментировал у себя в сторис так: "Когда ты претендуешь на звание лучшего мужа".

Мама подарила Наде альбом с фотографиями от рождения до 31 года. На обложке мамочка и малышка Надюша.

Кроме того, Владимир разместил видео с путешествия на Бали, где Надя сидит вблизи водопада и ловит руками брызги. И также написал: "С днем рождения, моя любовь!"

Также Надя Дорофеева разместила афишу, в которой известные певцы поздравляют свою коллегу с днем рождения: "Макс Барских, Александр Гудков, Лена Темникова, Монатик, Владимир Дантес, Анна Тринчер, МОТ, Ян Гордиенко, поздравляют Надю ДОрофееву с днем рождения", - написано в анонсе.

Напомним, что Дорофеева показала, как готовится к своему 31-летию дома: "Пойду создавать...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева накануне дня рождения угодила в скандал с неприличным видео: «Вас смотрят дети…».

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес позволил себе лишнее с фанаткой, Надя не стерпела: "Может, головой подумаешь?".