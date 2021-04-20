Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал, как вначале отношений с будущей женой позволял себе флирт с фанатками

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель, тренер "Лиги Смеха" и муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес в интервью программе "Звездный путь" признался, что позволял себе излишний флирт с фанатками в начале отношений с будущей женой. Однако, после очередного расставания из-за этого с возлюбленной, решил взяться за голову и больше так не делать (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Еще десять лет назад, когда Владимир только начинал отношения с певицей Надей Дорофеевой, он позволял себе флиртовать с поклонницами направо и налево. "Я был дураком, который мог ляпнуть там какие-то неправильные вещи, повести себя неправильно, ну там из серии какие-то флирты. Но флирт не в том плане, что я хотел там с кем-то познакомится и провести вечер, а чисто это было на автомате, типа я артист", - рассказал Дантес.

Оказалось, что обаятельный Вова мог заигрывать с девушками даже в присутствии своей возлюбленной Нади. "Она говорит мне: "Ты что конченный? Может, головой подумаешь?". При том, что она в свои 21 на тот момент, была старше меня мозгами лет на десять, наверное", - вспоминает артист. Когда Дорофеевой надоело такое отношение возлюбленного, они в очередной раз разбежались. И только тогда Дантес решил взяться за голову. После примирения с певицей он раз и навсегда зарекся флиртовать с другими девушками.

Напомним, Дорофеева устроила ролевые игры в постели, Дантесу понравилось: "Сестрица, львица и тигрица…".

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