Экс-бойфренд Мишель Андраде Никита Ломакин рассказал, что его связывает с судьей проекта "Голос" Надей Дорофеевой

Как известно, на песенном шоу «Голос» молодой человек после первого эфира должен был покинуть его.

"Друзья, я проиграл, я суперсчастливый!.. Спасибо вам огромное, я свою цель выполнил. Вы лучшие!", - так комментировал свое поражение молодой человек, который привлек внимание звезд своей харизмой.

Судьи обратили внимание на молодого человека, который захватил своим выступлением. Добавим, незадолго до участия в шоу Ломакин расстался с певицей Мишель Андраде, с которой был в отношениях целых пять лет. А недавно сам Никита упомянул о кое-чем интересном – как оказалось, общался он не только с Тиной Кароль на проекте, раньше Ломакин также знал лично и певицу Надю Дорофееву.

«интересный факт, Надя Дорофеева и Никита Ломакин учились в одной школе» - сказано в подписи к фото Нади с двумя школьниками, среди которых есть и сам артист.

Отметим, до этого закулисный ведущий проекта Слава Демин задал Кароль провокационный вопрос. Демин поинтересовался у Кароль, кого, по ее мнению, не хватает на украинской сцене: девушек или парней. Слава предположил, что сейчас особенно не хватает мужчин-секс-символов, с чем Кароль поспешила согласиться.

"У тебя в команде Никита Ломакин - он реально уже готовый секс-символ... Ему, мне кажется, не хватает только репертуара", - продолжил Демин.

"Не всем нужна моя помощь. Не всем нужна я. И не все готовы начинать сегодня. Вот, в чем прикол. Иногда нужно побыть "в бочке" (как выдержанное вино)", - удивила резким ответом Кароль.

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