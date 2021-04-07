Участник "Голосу країни" Никита Ломакин, бывший любовник певицы Мишель Андраде, разбередил сердца нежными кадрами

Ломакин познакомился с Андраде на шоу "X-Фактор", когда ему было 14-ть, а ей 15-ть. Встречаться же они начали спустя некоторое время, их отношения продлились 5 лет.

Уже имея за плечами опыт на сцене, Никита решил попробовать свои силы на "Голосі країни", перейдя на следующую ступень.

Как передает Politeka.net, 23-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстал во время одного из выступлений на проекте (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Пока Ломакин пел со сцены "были вдвоем...", его наставница Тина Кароль танцевала и подпевала внизу, снимая происходящее на телефон и явно кайфуя.

Кадры, от которых мурашки по коже, быстро стали предметом горячих обсуждений:

"Любимки 🥺❣"

"идеально же 🥰"

"Просто нереально😻😻🦋Удачи вам❤"

"Никита , почему это так мило ?🥺"

"Никита убаюкал Тиночку 🥰"

"Сразу тянет танцевать"

Отметим, Ломакин в команде Кароль дошел до этапа прямых эфиров. До этого он поразил выходкой, швырнув стул прямо во время выступления, в точности, как это сделала в своем последнем клипе Тина.

«Мама-кошка сына плохому не научит», - посмеялся с этой ситуации Никита, опубликовав соответствующие кадры в Инстаграм.

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