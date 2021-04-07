Участник "Голосу країни" Никита Ломакин, бывший любовник певицы Мишель Андраде, разбередил сердца нежными кадрами
Ломакин познакомился с Андраде на шоу "X-Фактор", когда ему было 14-ть, а ей 15-ть. Встречаться же они начали спустя некоторое время, их отношения продлились 5 лет.
Уже имея за плечами опыт на сцене, Никита решил попробовать свои силы на "Голосі країни", перейдя на следующую ступень.
Как передает Politeka.net, 23-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстал во время одного из выступлений на проекте (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Пока Ломакин пел со сцены "были вдвоем...", его наставница Тина Кароль танцевала и подпевала внизу, снимая происходящее на телефон и явно кайфуя.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Дан Балан разоткровенничался о возвращении на "Голос країни" и чувствах к Тине Кароль: "Туда поцеловал..."
Астролог Глоба предрек начало белой полосы в жизни четырех знаков Зодиака: "Звезды в идеальном положении"
"Командование приносит соболезнования": Украина понесла большие потери на Донбассе
Новая беда у победителя "Голосу країни" Сасанчина, в каком он состоянии после госпитализации: "Посмотрите..."
Кадры, от которых мурашки по коже, быстро стали предметом горячих обсуждений:
"Любимки 🥺❣"
"идеально же 🥰"
"Просто нереально😻😻🦋Удачи вам❤"
"Никита , почему это так мило ?🥺"
"Никита убаюкал Тиночку 🥰"
"Сразу тянет танцевать"
Отметим, Ломакин в команде Кароль дошел до этапа прямых эфиров. До этого он поразил выходкой, швырнув стул прямо во время выступления, в точности, как это сделала в своем последнем клипе Тина.
«Мама-кошка сына плохому не научит», - посмеялся с этой ситуации Никита, опубликовав соответствующие кадры в Инстаграм.
Напомним, что экс-возлюбленный Мишель Андраде Ломакин показал свою новую пассию-блондинку: "Не прогадал"
Как сообщала Politeka, бывший парень Мишель Андраде Ломакин огорошил неожиданным признанием: "Кошмар, не хотел бы…"
Также Politeka писала, что экс-возлюбленный Мишель Андраде поиздевался над тренером «Голосу країни»: «Страдает фигней…»