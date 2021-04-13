В Сети появились любопытные кадры с Тиной Кароль и Никитой Ломакиным во время последнего эфира "Голосу країни"

Ломакин, вошедший в команду Кароль, недавно расстался с певицей Мишель Андраде, с которой был в отношениях целых пять лет. Горячий и холостой красавчик заинтриговал Тину своим голосом и харизмой, однако в первом же прямом эфире публика поставила крест на его дальнейшем участии в проекте.

Никита исполнил песню "Одинокая" Ирины Билык, изумив антуражем с кроватью с балдахином посреди сцены и соблазнительной блондинкой из подтанцовки. Но поплатился за неудачное, по мнению пользователей, исполнение.

"Друзья, спасибо вам большое, я проиграл, я суперсчастливый!.. Спасибо вам огромное, я свою цель выполнил. Вы лучшие!", - прокомментировал Ломакин свой вылет.

Кароль также не сдержала эмоций. В Сеть просочились кадры, как она запрыгнула на кровать к Никите, крепко обняв того за шею.

Пользователи бурно обсуждают событие:

"Стала бесить Тина своими визгами, как малолетка, от секс символа. Надоели эти кровати, начиная с Танцев со звездами. Всю песню тупо проорал. Мог молча полежать на кровати, чтобы это не слышать"

"Странно давать такую женскую песню парню, вообще не клеится("

"Что это за блеяние было, невозможно слушать..."

"Караоке в пабе, под вискарь"

"Ну, фальшивил же откровенно..😨"

"Проорав всю песню еще и в ноты не попадал - это ужасно!!! 🤮 Подтаноцовка в номере это специально, чтобы спасти номер 🤦‍♂️. Тина - это уже низко! 👎"

"Что за песня???😭 Что с Тиной?"

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