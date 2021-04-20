Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала, чим зайнята, напередодні свого дня народження

Вже 21 квітня артистці виповниться 31 рік. А поки Надя вже щосили почала готується до цього свята, створюючи собі відповідний настрій. Як пише Politeka.net, про це вона розповіла в новому пості на своїй сторінці в Instagram.

"Що у вас зазвичай за настроєм перед днем народження? Я ось плейлист оновлюю. Піду створювати happy birthday mood", - написала зірка.

Вона також поділилася фото, на якому показала себе в домашній обстановці. На знімку Надя затишно влаштувалася на дивані з телефоном в руках. Вона одягнена в мішкуваті сірі джинси і білу водолазку з фігурними «дірками». Волосся співачки зібране в хвіст.

Заради знімка Дорофєєва скорчила забавну пику, ніби надувшись на щось.

Фанати тут же відреагували на пост зірки.

"Те почуття, коли DODOFAMILY чекають ДР Наді, більше ніж сама Надя", "Останній пост коли тобі 30?", "Че так Час летить, тобі ж тільки 30 виповнилося, а завтра вже 31", "біжимо в новий день народження", "яка буся", "красуня ти наша улюблена", "твій настрій будемо правити", "та найкраща фотка. Краса в око потрапила", "Вові потрібно писати нову пісню" тепер тобі 31 "аха", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дорофєєва напередодні дня народження потрапила в скандал з непристойним Відео: "Вас дивляться діти...".

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