Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала, чим зайнята, напередодні свого дня народження
Вже 21 квітня артистці виповниться 31 рік. А поки Надя вже щосили почала готується до цього свята, створюючи собі відповідний настрій. Як пише Politeka.net, про це вона розповіла в новому пості на своїй сторінці в Instagram.
"Що у вас зазвичай за настроєм перед днем народження? Я ось плейлист оновлюю. Піду створювати happy birthday mood", - написала зірка.
Вона також поділилася фото, на якому показала себе в домашній обстановці. На знімку Надя затишно влаштувалася на дивані з телефоном в руках. Вона одягнена в мішкуваті сірі джинси і білу водолазку з фігурними «дірками». Волосся співачки зібране в хвіст.
Заради знімка Дорофєєва скорчила забавну пику, ніби надувшись на щось.
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Фанати тут же відреагували на пост зірки.
"Те почуття, коли DODOFAMILY чекають ДР Наді, більше ніж сама Надя", "Останній пост коли тобі 30?", "Че так Час летить, тобі ж тільки 30 виповнилося, а завтра вже 31", "біжимо в новий день народження", "яка буся", "красуня ти наша улюблена", "твій настрій будемо правити", "та найкраща фотка. Краса в око потрапила", "Вові потрібно писати нову пісню" тепер тобі 31 "аха", - пишуть люди.
Нагадаємо, Дорофєєва напередодні дня народження потрапила в скандал з непристойним Відео: "Вас дивляться діти...".
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в латексі в прямому сенсі запалила сцену "Голосу країни", з'явилося відео: "тепер готуємося до...".
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