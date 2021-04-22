Популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників пекучим фото у свій день народження

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. Також артистка сидить в тренерському кріслі вокального шоу "Голос країни", де веде цілу команду початківців співаків. У своєму Instagram зірка часто радує публіку яскравими публікаціями зі свого насиченого життя, і в цей раз показала гаряче фото у свій день народження. 21 квітня зірка відзначила свій 31-й день народження.

На новому фото Надя відображена біля дзеркала, вона присіла на туалетний столик і пікантно вигнула спину. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому вбранні - на ній чорні Латексні штани і темна кофтинка з розрізом. Цей наряд красиво підкреслив стрункою фігуру і ідеальні вигини зірки. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж, вона млосно милується собою перед дзеркалом.

У підписі до кадру Дорофєєва написала: "Ну привітики". А користувачі тут же почали обговорювати знімок, засинаючи артистку компліментами і привітаннями з днем народження. Одним з перших прокоментував фото чоловік Наді Володимир Дантес, він написав: "Ого". "Яка ж ти красива, наша красуня", "З днем народження!", "Ти прекрасна! З днем народження!", "Молода ти ще", "Привітики, 31-річна", "Добрий день, 31-річна Надія", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

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