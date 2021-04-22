Популярная певица Надя Дорофеева удивила поклонников жгучим фото в свой день рождения
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. Также артистка сидит в тренерском кресле вокального шоу "Голос країни", где ведет целую команду начинающих певцов. В своем Instagram звезда часто радует публику яркими публикациями из своей насыщенной жизни, и в этот раз показала горячее фото в свой день рождения. 21 апреля звезда отметила свой 31-й день рождения.
На новом фото Надя запечатлена у зеркала, она присела на туалетный столик и пикантно выгнула спину. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном наряде – на ней черные латексные штаны и темная кофточка с разрезом. Этот наряд красиво подчеркнул стройною фигуру и идеальные изгибы звезды. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж, она томно любуется собой перед зеркалом.
В подписи к кадру Дорофеева написала: "Ну приветики". А пользователи тут же принялись обсуждать снимок, засыпая артистку комплиментами и поздравлениями с днем рождения. Одним из первых прокомментировал фото муж Нади Владимир Дантес, он написал: "Ого". "Какая же ты красивая, наша красавица", "С днем рождения!", "Ты прекрасна! С днем рождения!", "Молодая ты еще", "Приветики, 31-летняя", "Добрый день, 31-летняя Надежда", - пишут пользователи в комментариях к фото.
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