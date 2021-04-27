Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, признался в своих желаниях

Дантес совмещает работу блогера и певца, пишет Politeka.net. Артист часто становится гостем различных шоу. В частности, недавно певец выступил в "Липсинк батл", а также снялся с женой в выпуске "Орел и решка".

Стоит отметить, что свою популярность владимир стал набирать еще с украинской "Фабрики звезд-2". Благодаря своему таланту и чувству юмора Дантес заработал любовь публики.

К слову, сейчас на его страницу в Инстаграм подписаны 636 тысяч пользователей сети.

В одном из последних постов Дантес предстал в белой футболке, клетчатой рубашке, синих джинсах и грубых ботинках. Кадр был сделан в Иордании во время съемки выпуска "Орел и решка".

"Ой, как-то захотелось в путешествие", - написал певец, признавшись в своем желании.

За два часа публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"И мне", - написала Надя Дорофеева.

"Вперёд с любимым за приключениями😉", "Алладин, на развалинах старого города)", "Отличный клип у вас дома! Это прорыв", "Неистово плюсую)", "Так полетели!", "И в чем проблема?😮", "К концу мая Греция открывает границы для Украины) отличный вариант для путешествия! ну а пока...в Попельниках же ждут очень))", "Атмосферное фото🤗 думаю всем уже надоело вот это вот все, и хочется куда-нибудь махнуть и чтобы так легко на душе было...", - прокомментировали остальные пользователи сети.

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