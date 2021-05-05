Популярная украинская певица, звезда «Время и Стекло» Надя Дорофеева впечатлила новым образом

Как сообщает Politeka.net, в конце 2020 года Дорофеева начала сольную карьеру. Ее первый трек «Горит» подорвал не только украинские, но и мировые хит-парады. Сегодня звезда не перестает экспериментировать с имиджем и образом, пытаясь отразить стиль своего поколения.

На свежих фото Дорофеева предстала в весьма неожиданном для себя образе. Певица позировала в мужском костюме, который был на нее немного великоват. Образ она дополнила кепкой. Полное отсутствие макияжа сделало ее похожей на парня.

«Привет, это я!», - подписала фото звезда.

В комментариях новая Дорофеева вызвала бурю эмоций. В целом поклонникам понравился ее новый стиль.

«Fashion girl», «Мы горим!», «Фотки кайф», «Bad boy», «Нереальная», «Фотки нереально красивые и стильные!! Кайф», «Ну ты просто прекрасна», «Это огонь», «Крутая стилизация, кепка и кеды отлично разбавляют блейзер и галстук)», «Надь, тебе очень идёт такой образ», «Образ божественный», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева похвасталась своим «железным» конем, на котором рассекает. Недавно певица позировала возле своего светлого "БМВ".

Напомним, что Дорофееву едва не "растерзали" на глазах у Дантеса: "Надя, прости меня, пожалуйста".

Как сообщала Politeka, Дорофеева появилась с "новой" прической, удивляя украинцев переменами: "Наде все идет".

Также Politeka писала, что Дорофеева покорила сногсшибательными образами, Дантес не смог смолчать: "Аааааа, нереальная".