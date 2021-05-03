Відома виконавиця Надя Дорофєєва та її чоловік Володимир Дантес приїхали в село в гості до переможця " Голосу країни" Сергію Лазановскому

Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський, який переміг в 11 сезоні "Голосу країни", представляючи команду Наді Дорофєєвої, днями анонсував приїзд Дорофєєвої в його рідне село.

Як видно з розділу сторіс в акаунті Instagram Володимира Дантеса, зоряна пара насправді приїхала в село на Іванофранківщині. Спочатку в гостях у переможця" Голосу країни " Сергія Лазановського був святковий стіл у кращих українських традиціях. А потім Надя вийшла на вулицю для фото з людьми. І тут почалося, зірку обступили десятки бажаючих зробити фото. Дантес не міг серед натовпу розгледіти свою Надю.

"Надь, прости мене будь ласка, що я запропонував зробити загальну фотографію і пішов. Вибач мене, зате ти зараз побуваєш разом з Сергієм у фільмі"Парфумер". А де Надя", - коментує Дантес те, що відбувається за вікном

"Я повертаюся в Івано-Франківськ. Хочу поїхати в своє село на Великдень. До мене в гості приїде Надя Дорофєєва. Збираюся у рідному селі зробити перший концерт зі своїми односельцями та мешканцями сусідніх сіл. Буде гулянка", - розповів переможець конкурсу.

Нагадавши, переможець "Голосу країни" Лазановський зізнався, кому належить його серце: "Скажу чесно..."

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