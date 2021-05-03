Известная исполнительница Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес приехали в село в гости к победителю "Голосу країни" Сергею Лазановскому

Как пишет Politeka.net , Сергей Лазановский, который победил в 11 сезоне "Голосу країни", представляя команду Нади Дорофеевой, на днях анонсировал приезд Дорофеевой в его родное село.

Как видно с раздела Сторис в аккаунте Инстаграм Владимира Дантеса, звездная пара на самом деле приехала в село на Иванофранковщине. Сначала в гостях у победителя "Голосу країни" Сергея Лазановского был праздничный стол в лучших украинских традициях. А потом Надя вышла на улицу для фото с людьми. И тут началось, звезду обступили десятки желающих сделать фото. Дантес не мог среди толпы разглядеть свою Надю.

"Надь, прости меня пожалуйста, что я предложил сделать общую фотографию и ушел. Извини меня, зато ты сейчас побываешь вместе с Сережей в фильме "Парфюмер". А где Надя", - комментирует Дантес происходящее за окном

"Я возвращаюсь в Ивано-Франковск. Хочу поехать в свое село на Пасху. Ко мне в гости приедет Надя Дорофеева. Собираюсь в родном селе сделать первый концерт со своими односельчанами и жителями соседних сел. Будет гулянка", - рассказал победитель конкурса.

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский признался, кому принадлежит его сердце: "Скажу честно..."

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