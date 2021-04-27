Переможцем 11 сезону шоу "Голос країни" став Сергій Лазановський, тренером якого була співачка Надя Дорофєєва

Відомо, що Сергій Лазановський - актор театру. На етапі нокаутів він вибув з проєкту, але глядачі підтримали артиста за допомогою голосування, і в результаті той повернувся на прямі ефіри, пише Politeka.net. Як виявилося, не дарма.

До слова, тренером Сергія стала українська співачка Надя Дорофєєва. Остання дебютувала на проєкті в якості тренера.

Після своєї перемоги учасник зізнався в почуттях до тренера.

"Я хочу зараз зізнатися в коханні людині, яка зіграла важливу роль у цій перемозі. Віра була, любов була, є і буде. І залишається ще Надія. Надя Дорофєєва, безмежно тебе люблю", - заявив Лазановський.

Переможець шоу отримав у подарунок двокімнатну квартиру в Києві і право виступити на сцені фестивалю Atlas Weekend.

У своєму Instagram співак показав, в якому стані будинок, в якому йому подарували квартиру. Як виявилося будівля поки знаходиться на стадії будівництва. Будинок поки навіть без вікон і облицювання фасаду.

Тільки це, мабуть, не затьмарює настрій Лазановського, який підписав фото: "Квартирка", підкріпивши смайликами з сердечками.

Нагадаємо, Сергій Лазановський родом з села в Івано-Франківської області. Раніше співак працював актором в Івано-Франківському драмтеатрі, а вокалом став займатися лише рік тому.

Артист виконав пісню "Мамина коса" , в результаті відео стало популярним в мережі, після чого він і прийняв рішення пройти кастинг на шоу.

Нагадаємо, що Дорофєєва на "Голосі країни" підслухала таємні переговори Винника і Монатіка: "пацани, у вас все добре?".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва показала, що творилося за кадром "Голосу країни", зробивши визнання перед суперфіналом: "вирішальний момент".