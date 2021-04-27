Победителем 11 сезона шоу «Голос країни» стал Сергей Лазановский, тренером которого была певица Надя Дорофеева

Известно, что Сергей Лазановский – актер театра. На этапе нокаутов он выбыл из проекта, но зрители поддержали артиста с помощью голосования, и в результате тот вернулся на прямые эфиры, пишет Politeka.net. Как оказалось, не зря.

К слову, тренером Сергея стала украинская певица Надя Дорофеева. Последняя дебютировала на проекте в качестве тренера.

После своей победы участник признался в чувствах к тренеру.

"Я хочу сейчас признаться в любви человеку, который сыграл немаловажную роль в этой победе. Вера была, любовь была, есть и будет. И остается еще Надежда. Надя Дорофеева, безгранично тебя люблю", - заявил Лазановский.

Победитель шоу получил в подарок двухкомнатную квартиру в Киеве и право выступить на сцене фестиваля Atlas Weekend.

В своем Инстаграм певец показал, в каком состоянии дом, в котором ему подарили квартиру. Как оказалось здание пока находится на стадии строительства. Дом пока даже без окон и облицовки фасада.

Только это, видимо, не омрачает настроение Лазановского, который подписал фото: "Квартирка", подкрепив смайликами с сердечками.

Напомним, Сергей Лазановский родом из села в Ивано-Франковской области. Ранее певец работал актером в Ивано-Франковском драмтеатре, а вокалом стал заниматься лишь год назад.

Артист исполнил песню "Мамина коса", в результате видео стало популярным в сети, после чего он и принял решение пройти кастинг на шоу.

Напомним, что Дорофеева на "Голосі країни" подслушала тайные переговоры Винника и Монатика: "Пацаны, у вас все хорошо?".

Как сообщала Politeka, Дорофеева показала, что творилось за кадром "Голоса країни", сделав признание перед суперфиналом: "Решающий момент".