Завершился очередной сезон "Голосу країни", и публика бурно обсуждает победителя из команды Нади Дорофеевой

Не удержал эмоций и продюсер Нади - Потап. Он отреагировал на победу Сергея Лазановского, тренером которого была Дорофеева, в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Еду и радуюсь,что @nadyadorofeeva победила в Голосе!!!", - сообщил Потап.

Гордый за свою протеже рэпер, правда, тут же нарвался на критику. Пользователи выразили мнение, якобы участник из команды Нади выиграл нечестным путем.

"Это не Надина заслуга, что парень выиграл, а ее продюсеру ЛЁШЕ ПОТАПЕНКО 🤗🤗🤗 А парень гимн Украины спел не очень и это правда" - "парень вообще поёт не очень .)"

"Да, конечно, купили победу Наде. Вот и всё"

"Конечно я рада за Надю, но я люблю справедливость и победа Нади никак невозможна (только если купить), а так нет. А у Тины по любому много фанатов, если перечислять то до утра, поэтому очевидно, что победила Тина. А победу Нади просто купили"

"Надя? Победил ее участник, а не она. К чему делать акцент на ней? Будто она выступала вместо него..."

"Я чего то недопонимаю? Люди, этот Сережа так фальшиво пел, уши вянут. Сколько крутых участников было.... Явно победитель не тянет на звание голоса страны. Первый раз за всю историю такой провальный исход... Смешно в конце было"

Примечательно, что Дорофеева впервые появилась в качестве тренера на "Голосі країни" только в этом году. Ее продюсер Потап был тренером с 5 по 9 сезоны, но ни разу не победил.

В финале Сергей Лазановский исполнил песню с которой выступал на слепых прослушиваниях - "You Are The Reason" певца Calum Scott.

