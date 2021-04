Завершився черговий сезон "Голосу країни" , і публіка бурхливо обговорює переможця з команди Наді Дорофєєвої

Не втримав емоцій і продюсер Наді - Потап. Він відреагував на перемогу Сергія Лазановського, тренером якого була Дорофєєва, у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Їду і радію, що @nadyadorofeeva перемогла в голосі!!!", - повідомив Потап.

Гордий за свою протеже репер, правда, тут же нарвався на критику. Користувачі висловили думку, нібито учасник з команди Наді виграв нечесним шляхом.

"Це не Надіна заслуга, що хлопець виграв, а її продюсеру Льоші ПОТАПЕНКО 🤗 🤗 🤗 а хлопець гімн України заспівав не дуже і це правда" - "хлопець взагалі співає не дуже .)"

"Так, звичайно, купили перемогу Наді. Ось і все"

"Звичайно я рада за Надю, але я люблю справедливість і перемога Наді ніяк неможлива (тільки якщо купити), а так ні. А у Тіни в будь-якому разі багато фанатів, якщо перераховувати, то до ранку, тому очевидно, що перемогла Тіна. А перемогу Наді просто купили"

"Надя? Переміг її учасник, а не вона. До чого робити акцент на ній? Ніби вона виступала замість нього..."

"Я чогось не розумію? Люди, цей Серьожа так фальшиво співав, вуха в'януть. Скільки крутих учасників було... Явно переможець не тягне на звання Голосу країни. Перший раз за всю історію такий провальний результат... Смішно в кінці було"

Примітно, що Дорофєєва вперше з'явилася в якості тренера на "Голосі країни" тільки в цьому році. Її продюсер Потап був тренером з 5 по 9 сезони, але жодного разу не переміг.

У фіналі Сергій Лазановський виконав пісню з якою виступав на сліпих прослуховуваннях - "You Are The Reason" співака Calum Scott.

