Известная певица Надя Дорофеева показала, как на самом деле готовится к выступлениям, интервью и даже то, как ее одевают

В этот раз сонная Надя с патчами под глазами показала, как направляется на финальные съемки песенного шоу. Причем звезда решила рассказать, как волнуется и несмотря на то, что за ее плечами много проектов, она по-прежнему будто в первый раз переживает что-то особенное.

Поскольку сегодня должен быть отснят конец очередного сезона, Надя решила поделиться кадрами, которые ранее не показывала. Причем Надя также продемонстрировала, как ее одевают, наносят макияж и помогают подняться на сцену.

Несколько образов поклонников даже удивили. К примеру, момент, когда Надя блистала в парике, представ перед всеми в роли блондинки.

«видно что твоя команда одна большая семья♥️; Серёжа очень талантливый😍; Будем максимально поддерживать и голосовать за Серёжу ✊; Наконец-то 😍 в белом цвете надя как света Лобода; о да, мы ждали😍; Аааа, очень классно😍; Ждала его больше , чем выходных 🔥; Концовка милая😍; Какая ж ты огненная Надюха🔥❤️😍🙌; На Лободу похожа в этом образе; какая в жизни, такая и в экране 🌈🙏🏻».

Напомним, что сегодня в воскресенье состоится суперфинал вокального шоу "Голос країни». За победу будет бороться и подопечный Нади Дорофеевой Сергей Лозановский. Чтобы поддержать поклонников и подогреть интерес, звезда записала блог.

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Звезда говорит: "Никогда меня карьера не останавливала в этом вопросе, как многие думают. Все дело в том, что мы с Вовой еще просто не готовы. Данный вопрос в нашей семье фигурирует постоянно. Мы сами шутим в социальных сетях о пополнении, но мы это сделаем не из-за давления со стороны общества, а только через наше общее и осознанное решение".

Напомним, что Дантес показал именинницу Надю Дорофееву в неприглядном виде на кухне: "Я живу со старухой!"

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