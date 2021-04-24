Популярная украинская певица Тина Кароль разделась сама, того не ожидая

Тина Кароль - певица, а также телеведущая, которую любят в Украине и далеко за ее пределами, передает Politeka.net. В частности, сейчас певица вместе с рэпером Потапом ведет популярное шоу "Липсинк батл".

Участникам проекта нужно, как можно лучше скопировать разных звезд. На программе случаются разные ситуации, как, например, в этот раз. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Тина стояла за стойкой в красивом розовом платье, которое застегивалось на затылке. Внезапно ворот расстегнулся и соскользнул, едва ли полностью не оголив бюст Тины. Артистка быстро отреагировала, подхватив ткань, при этом она громко смеялась.

Рэпер Потап перевел в шутку ситуацию.

"Прекрати показывать свой пресс! Ты видишь, что с ней творится?", - сказал соведущий, обращаясь к одному из участников, Жене Коту. Последний задрал кофту.

"Все сюда смотрят!", - с улыбкой сказал он.

Видео собрало более 400 тысяч просмотров и много комментариев. Некоторые стали подозревать, что такой "форс-мажор" был заранее спланирован, для привлечения внимания к шоу. В результате в комментариях некоторые люди выражали свой гнев.

"Явно переиграла...", "Такое ощущение, что специально. Подозрительное движение рукой в начале...будто сама дернула", " Видно что она за нитку потянула и платье развязалось", "Потрясающий смех", "Её смех - это нечто 😍😂❤️", "Да, это был клёвый и не запланированный момент, и смех Тины искренний и веселый 😂👏😍", "Хорошо, хоть руки были в нужное время в нужном месте, повезло 😁😄", "Заразительный смех это талант😂😂 🔥✨", "Не знаю, кто это, но веселится в неловком положении😂", "Первая реакция Потапа - просто отпад", "Женя Кот поступил как джентльмен", "Обман, везде обман" ,- написали пользователи сети.

Напомним, что Тина Кароль дала украинцам повод всерьез волноваться за ее жизнь: "Кому писать, чтобы ее туда не пускали?".

Как сообщала Politeka, страдающей бессонницей Тине Кароль приходится терпеть боль на "Голосі країни": "Это кошмар".

Также Politeka писала, что Тина Кароль выдала, что будет с ее подопечными после "Голоса країни": "Я все могу".