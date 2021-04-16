Певица Тина Кароль, уже восьмой раз являясь тренером "Голосу країни", всерьез задумалась о развитии своей карьеры

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда удивила неожиданным заявлением, комментируя происходящее на проекте закулисному ведущему Славе Демину. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале "Голосу країни" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В частности, Демин поинтересовался у Кароль, может ли она стать официальным продюсером одного из участников "Голоса", так как в настоящее время она занимается этим неофициально.

"Я все могу. Мне все надо. Речь идет о будущем и о созидании... о стране в целом", - утвердительно ответила Тина.

"Значит, ты уже готова быть продюсером, брать на себя ответственность?", - уточнил тогда у нее изумленный Демин.

"Да, мне легко. Я не боюсь ответственности", - подтвердила свои слова певица.

Также Кароль сообщила, что уже сейчас "в итоге остается со всеми на связи и помогает им продюсировать песни, ставит их на радио" и так далее.

Отметим, впервые на "Голос країни" певица пришла в 2013 году, в качестве тренера. После двухгодичного перерыва вернулась в шоу в 2015-м и с тех пор ежегодно через ее руки проходят десятки молодых (и не очень) талантов.

Напомним, в прямом эфире четвертьфинала 11 сезона "Голоса країни" известная украинская певица Мила Нитич, которую называют фавориткой Аллы Пугачевой, заставила Кароль расплакаться, исполнив песню "Malade" Lara Fabian.

Тина заявила, что Нитич достойна быть звездой, легендарной в этой стране, несмотря на любое голосование.

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