Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский признался, кому принадлежит его сердце

Как пишет Politeka.net , Сергей Лазановский, который победил в 11 сезоне "Голосу країни", представляя команду Нади Дорофеевой, решил приобщиться к доброму делу. Молодой исполнитель в одном из последних интервью сказал, что у него появилось много желающих погулять.

Также он рассказал о личном, а именно, кому посвящал свои песни на "Голосі країни".

"Конечно, были люди, которым я посвящал песни на проекте. Это люди из моей прошлой жизни, я благодарен им за опыт. Но мое сердце занято исключительно музыкой. Я посвящаю свою жизнь творчеству. Пока что об отношениях не думаю", - сказал парень.

По его словам много поклонниц пишут ему сообщения и приглашают на свидания.

"Да, поклонниц очень много. Появилось много желающих погулять со мной, взять номер телефона. У меня была личная жизнь, но с работой это очень сложно совмещать. Понимал, что человек страдает от недостатка внимания. Я не хочу, чтобы рядом со мной кто-то страдал. Сначала нужно себя реализовать, а потом строить личную жизнь", - подитожил победитель конкурса.

По словам молодого исполнителя, он чувствовал, что Тина Кароль откажеться от своего тренерства.

"Скажу честно, я чувствовал, что это будет последний сезон с Тиной Кароль, поэтому думал о том, что было бы неплохо поработать с ней", - завершил он.

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