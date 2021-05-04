Популярна співачка Надя Дорофєєва після зйомок у новій фотосесії задумалася про чергову зміну іміджу

Кожен сезон Надя звично змінює образ і дивує зачісками. Причому за останні кілька років зірка встигла побувати в найнесподіваніших іміджах і ефектно змінювала колір волосся, не боячись критики. Від блондинки - до Брюнетки, так Надя з'являлася перед камерами і сміливо нагадувала про себе.

За останні кілька місяців без радикальних змін артистка, схоже, трохи занудьгувала. Тому Надя і запропонувала в розділі Сторі в Instagram голосування. У коментарі вона запитала, чи буде їй краще зробити каре і підстригтися або ж варто залишити все як є і відрощувати волосся.

Думка шанувальників розділилася. Під роликом, який також і на фан-акаунті представили, користувачі написали:

«Як ви думаєте Наді йде каре?🤔 ; Їй все йде😍; та їй йде❤️; так, але мені з довгими більше подобається😍;, ні, мені більше з довгими подобається; так😍 🔥».

Також Надя опублікувала цікаве фото з телефоном в руках, на якому з'явилася в сміливому образі. Перед камерою Дорофєєва з'явилася у вузьких світлих лосинах, які красиво підкреслили довгі стрункі ніжки, і короткому світлому ТОПі.

У підписі до фотографії Надя написала: "Це я. дзвоню дізнатися, чи не забув ти купити квиток на концерт dofamin. Київ, 5 червня". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото артистки, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Вже купила", "довгонога ікона стилю", "дуже красива, не забули", "таку атмосферу не можна пропустити", "Походу дзвінок Я пропустив", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

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