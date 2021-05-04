Популярная певица Надя Дорофеева после съемок в новой фотосессии задумалась об очередной смене имиджа
Каждый сезон Надя привычно меняет образ и удивляет прическами. Причем за последние несколько лет звезда успела побывать в самых неожиданных имиджах и эффектно меняла цвет волос, не боясь критики. От блондинки - к брюнетке, так Надя появлялась перед камерами и смело напоминала о себе.
За последние несколько месяцев без радикальных перемен артистка, похоже, немного заскучала. Поэтому Надя и предложила в разделе Стори в Инстаграм голосование. В комментарии она спросила, будет ли ей лучше сделать каре и подстричься или же стоит оставить все как есть и отращивать волосы.
Мнение поклонников разделилось. Под роликом, который также и на фан-аккаунте представили, пользователи написали:
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«Как вы думаете Наде идёт каре?🤔; Ей всё идёт😍; Да Наде все идёт❤️; Да, но мне с длинными больше нравится😍;, Нет, мне больше с длинными нравится ; Да😍🔥».
Также Надя опубликовала интересное фото с телефоном в руках, на котором появилась в смелом образе. Перед камерой Дорофеева появилась в узких светлых лосинах, которые красиво подчеркнули длинные стройные ножки, и коротком светлом топе.
В подписи к фотографии Надя написала: "Это я. Звоню узнать, не забыл ли ты купить билет на концерт dofamin. Киев, 5 июня". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото артистки, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Уже купила", "Длинноногая икона стиля", "Очень красивая, не забыли", "Такую атмосферу нельзя пропустить", "Походу звонок я пропустил", - пишут пользователи в комментариях к фото.
Напомним, ударом стал для Тины Кароль суперфинал, на "Голосі країни" ее больше не увидят: "Так обидно".
Как сообщала Politeka, Дорофеева на "Голосі країни" подслушала тайные переговоры Винника и Монатика: "Пацаны, у вас все хорошо?"
Также Politeka писала, что Дорофеева показала, что творилось за кадром "Голоса країни".