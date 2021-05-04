Популярна співачка Надя Дорофєєва показала неймовірні фото з останньої фотосесії
Співаки Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вже 10 років разом, передає Politeka.net. Подружжя нещодавно приїхало з гостей. Вони їздили в село на Прикарпатті до переможця шоу "Голос країни" Сергія Лазановського. Надя на шоу була його тренером.
Артистка нерідко показує в соціальній мережі Instagram цікаві та яскраві моменти зі свого життя. Також зірка часто позує на різних фотосесіях.
Цього разу Надя поділилася сетом знімків, на яких виглядала стильно, як завжди. Дорофєєва в різних образах підкорила численну аудиторію і спровокувала чоловіка Володимира на комплімент. Зірка була в довгих джинсах і джинсовій куртці кольору айворі, в модній сукні в клітку і з нехитрою зачіскою-пучком. Також Надя спробувала образ хлопчика - в широких джинсах, білій сорочці з краваткою і в чорному піджаку, в маленькому чорному платті на одне плече, яке вигідно підкреслило татуювання Дорофєєвої.
"Hello, it's me 😎", - написала артистка.
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За одну годину публікація зібрала понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.
"Аааааа нере нереальна😘 😘 🤤 🤤 🤤", - написав чоловік наді Володимир Дантес.
"Привіт, це ваууу 😍 🔥 ", "Це не дівчинка з час і скло, це DOROFEEVA🔥", " DOROFEEVA GORIT🔥 🔥", "неймовірна🔥 🔥", "Надькааа бомба", "Господи,я кайфууую😍 😍", - написали користувачі мережі.
Нагадавши, ударом став для Тіни Кароль суперфінал, на " Голосі країни "її більше не побачать:"Так прикро".
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва на "Голосі країни" підслухала таємні переговори Винника і Монатіка: "пацани, у вас все добре?"
Також Politeka писала, що Дорофєєва показала, що творилося за кадром "Голосу країни".