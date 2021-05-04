Популярная певица Надя Дорофеева показала невероятные фото из последней фотосессии

Певцы Надя Дорофеева и Владимир Дантес уже 10 лет вместе, передает Politeka.net. Супруги недавно приехали из гостей. Они ездили в село на Прикарпатье к победителю шоу "Голос країни" Сергею Лазановскому. Надя на шоу была его тренером.

Артистка нередко показывает в социальной сети Инстаграм интересные и яркие моменты из своей жизни. Также звезда часто позирует на разных фотосессиях.

В этот раз Надя поделилась сетом снимков, на которых выглядела стильно, как всегда. Дорофеева в разных образах покорила многочисленную аудиторию и спровоцировала мужа Владимира на комплимент. Звезда была в длинных джинсах и джинсовой куртке цвета айвори, в модном платье в клетку и с незамысловатой прической-пучком. Также Надя попробовала образ мальчуковский - в широких джинсах, белой рубашке с галстуком и в черном пиджаке, в маленьком черном платье на одно плечо, которое выгодно подчеркнуло татуировку Дорофеевой.

"Hello, it’s me 😎", - написала артистка.

За один час публикация собрала более 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Аааааа😱😱😱 нереальная😘😘🤤🤤🤤", - написал муж Нади Владимир Дантес.

"Hello , это ваууу 😍🔥", "Это не девочка из Время и Стекло, это DOROFEEVA🔥", " DOROFEEVA GORIT 🔥🔥", "Невероятная🔥🔥", "Надькааа бомба", "Господи,я кайфууую😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, ударом стал для Тины Кароль суперфинал, на "Голосі країни" ее больше не увидят: "Так обидно".

Как сообщала Politeka, Дорофеева на "Голосі країни" подслушала тайные переговоры Винника и Монатика: "Пацаны, у вас все хорошо?"

Также Politeka писала, что Дорофеева показала, что творилось за кадром "Голоса країни".