Алексей Потапенко, рэпер, продюсер и муж Насти Каменских, 8 мая празднует свой день рождения

Артисту сегодня исполняется 40 лет. По этому случаю его кум телеведущий и актер Юрий Горбнов показал интересное архивное фото, передает Politeka.net.

Как известно, Потап крестил сына телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова. Кумовья даже живут рядом, в соседних домах.

«Алексей Андреевич! Поздравляем тебя с Днем рождения! Ты крут, мега талантливый и чрезвычайно положительный! Любим тебя, кум!», - написал Горбунов на своей странице в Инстаграм.

«Спасибо, Юрчик-братик», - ответил Потап.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям и желают Алексею Потапенко всего наилучшего. Также фолловеры артиста обратили внимание, что Потап и Горбунов выглядят на снимке намного моложе, чем сейчас.

"Как молоды мы были...", - прокомментировали фото.

Ранее Потап рассказал, как намерен отметить юбилей.

"Как буду праздновать день рождения? В кругу семьи, очень скромно у себя дома. Я ничего не заказывал друзьям. В последнее время начал собирать коллекцию украинских произведений искусства – какой-то кувшин, картину или скульптурку с удовольствием приму в знак уважения", – признался артист.

Отметим, недавно свой день рождения отпраздновала Настя Каменских. Она устроила тематическую вечеринку, представ в образе Фриды Кало. Праздник также прошел дома в кругу близких. 4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.

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