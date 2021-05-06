Известный украинский телеведущий и муж телеведущей Кати Осадчей Юрий Горбунов, похвастался новыми кадрами с отдыха
Звезды вместе с 4-летним сыном Иваном сейчас вместе находятся в Турции, откуда делятся яркими моментами своего времяпрепровождения, передает Politeka.net.
Несмотря на интересное положение Осадчей, супруги проводят отпуск очень активно.
Они уже прогулялись по местным горам.
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Посетили расположенный рядом с Даламаном античный город Каунос, который датируется 1500 лет до н.э.
На новом фото Горбунов решил показать экзотическую местную флору. В частности он продемонстрировал, как растет дикий банан.
Также телеведущий сфотографировался рядом с агавой, высота которой практически равна его росту.
Горбунов для отдыха надел легкую рубашку, шроты и шлепанцы.
«Вырастил на подоконнике алоэ. Решил высадить в хорошем месте», - пошутил он в подписи к снимку.
Фолловеры артиста не смогли не промментировать такой интересный кадр.
«Природа и Юра очаровывают», «Нормальный такой столетник», «Это голубая агава, используется для производства текилы», - отметили в комментариях фолловеры артиста.
Также Горбунову, который скоро станет отцом, желают хорошего отдыха.
Как известно, Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились в 2017 году. Вместе они воспитывают сына, лицо которого скрывают от публики. Недавно Осадчая призналась, что снова ждет ребенка.
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