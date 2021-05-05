Известный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Юрий Горбунов похвастался роскошным отдыхом в Турции

Как сообщает Politeka.net, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, которые вскоре вновь станут родителями, поехали отдыхать за границу. Парочка делится у себя в Инстаграм невероятно красивыми пейзажами и своим отдыхом.

Так, на свежем фото Горбунов показал, как отдыхает на роскошной яхте. Для отдыха он был довольно стильно одет. Мужчина позировал в синих шортах и белоснежной рубашке. Горбунов сидел босиком на палубе, явно наслаждаясь отдыхом. Лицо он прикрыл солнцезащитными очками.

Отметим, что про беременность телеведущей стало известно только недавно. Осадчая долгое время скрывала интересное положение, пряча живот под объемными платьями. После публичного признания о скором пополнении в семействе звездная парочка полетела в Турцию. Осадчая тут же поделилась с поклонниками ярким кадром. Телеведущая понежилась с мужем в маленьком бассейне, позируя в черном купальнике. Судя по фото, звезды отдыхали на яхте и хорошенько грелись на солнце.

Как известно, Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились в 2017 году. Вместе они воспитывают сына, лицо которого скрывают от публики.

Напомним, что Горбунов усадил 4-летнего сына за руль, пока Осадчая не видит: "Мой сладкий драйвер".

Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов поразил беспечной выходкой на отдыхе с Осадчей: "Беременную жену в горы?".

Также Politeka писала, что счастливые Горбунов и Осадчая принимают поздравления: «Пусть мама и малыш чувствуют себя прекрасно».