Осадча і Горбунов у Туреччині забули, що вагітні

Відомий український телеведучий і чоловік телеведучої Каті Осадчої Юрій Горбунов, яка нещодавно повідомила, що вагітна втретє, повів дружину в гори

Зірки зараз разом знаходяться в Туреччині в Мармарисі, звідки діляться яскравими кадрами свого проведення часу, передає Politeka.net.



Осадча-ведуча програми" Світське життя " і за родом своєї діяльності телеведуча відвідує різні країни, де бере інтерв'ю у зірок і показує їх життя, поєднуючи корисне з приємним.

Цього разу Горбунов похвалився, як веде вагітну зірку по гігантським камінню в гори. Катя була в легкому рожевому вбранні і в окулярах від сонця. А Юрій в білій сорочці і синіх шортах, а на голові жовта кепка - в патріотичних тонах по-українськи.

"А ми підем,в далекі гори...😇! ",- лаконічно підписав фото Горбунов.

На фото видно, що пара пробирається вельми небезпечною дорогою, великі камені і зарості, а на тлі море глибоко синього кольору. Підписники в коментарях захвилювалися за нерозсудливість Юрія, адже дружина вагітна і такий похід може бути небезпечним для неї.

"Юрій Горбунов, навіщо ж ведете вагітну дружину в гори? А якщо спіткнеться?"

"Майбутні, черговий раз, батьки!Невже в цікавому положенні?!Не чесно!Я хвилююся.😍❤️Харків.Прабабуся!"

Варто відзначити, що відпочинок Катя Осадча проводить разом з сім'єю. В одному з сторіс зірка показала ноги свого сина, Івана, і чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова.

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