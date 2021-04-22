Екатерина Осадчая выехала из Украины, показав счастливые кадры с видом на море

Как передает Politeka.net в своем Instagram Екатерина Осадчая разместила несколько кадров с видом на море. Известная телеведущая, которую подозревают в третьей беременности, из-за одежды свободного кроя, которую в последнее время она выбирает для фото, показала утро на берегу моря.

В комментарии к своему снимку Екатерина написала: "Привет, море, хотя и по работе :). Уже чувствуется приближение лета".

Катерина позирует, сидя на пирсе в красных штанишках и рубашке, которая скрывает талию ведущей. В дополнение к образу Екатерина надела нарядный шляпка и удобные белые кроссовки.

В сторис Екатерина также разместила несколько фото с моря. Девушка на них выглядит довольной и счастливой.

Похоже, что муж телеведущей, Юрий Горбунов снова остался в Украине. В его сторис можно увидеть его в машине, где он желает всем своим подписчикам хорошего настроения. Юрий обозначил локацию, из которой понятно, что Горбунов страну не покидал.

В комментариях поклонники позавидовали Екатерине, ведь много кто утратил возможность путешествовать. то бишь ездить на море.

Подписчики пишут:

"Класс🧘🏼", "чудесное утро)", "Блин, два года нигде не была, смотрю с белой завистью! Мечтаю о море ...", "Красивая❤️❤️❤️".

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