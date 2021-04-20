Відома українська телеведуча Катя Осадча показала, як змінюється її образ після зйомок

Як передає Politeka.net, телеведуча дуже затребувана на українському телебаченні. У неї є своя авторська програма, але також вона веде різні шоу. Робота зобов'язує красуню регулярно приміряти на себе вечірні та коктейльні сукні.

Останнім часом в мережі активно гуляють чутки про те, що Осадча знову вагітна від свого чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова. Зірка "1+1" різко стала з'являтися в нарядах, які тим чи іншим способом маскують живіт. На останньому ефірі "Голосу країни" телеведуча з'явилася в сукні з баскою, а на прогулянці по лісу засвітилася в об'ємній куртці.

Варто відзначити, що не так давно Горбунов в інтерв'ю зізнавався, що не проти поповнення в родині. При цьому сама Осадча чутки про вагітність ніяк не коментує.

Свіжі фото, які зірка опублікувала в Instagram, знову підігріли чутки про вагітність. Осадча показала, як перевтілюється з телеведучої в звичайну жінку, показавши фото до зйомок і після. На обох кадрах Осадча позувала в мішкуватому одязі, який не робив акцент на животі. Чи мають рацію прозорливі шанувальники, буде відомо незабаром.

Нагадаємо, що Осадча похвалилася, як гуляє на яхті без Горбунова: "щоб кожний ранок був таким...".

Як повідомляла Politeka, спроба Каті Осадчої заховати "вагітний" животик обернулася провалом:"дівчинку вам бажаю".

Також Politeka писала, що Горбунова і Осадчу застали за кокетством за лаштунками "Голос країни", з'явилися кадри: навіть язик показав.