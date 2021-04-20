Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как меняется ее образ после съемок

Как передает Politeka.net, телеведущая очень востребована на украинском телевидении. У нее есть своя авторская программа, но также она ведет различные шоу. Работа обязывает красотку регулярно примерять на себя вечерние и коктейльные платья.

В последнее время в сети активно гуляют слухи о том, что Осадчая вновь беременна от своего мужа, телеведущего Юрия Горбунова. Звезда «1+1» резко стала появляться в нарядах, которые тем или иным способом маскируют живот. На последнем эфире «Голоса страны» телеведущая появилась в платье с баской, а на прогулке по лесу засветилась в объемной куртке.

Стоит отметить, что не так давно Горбунов в интервью признавался, что не против пополнения в семье. При этом сама Осадчая слухи о беременности никак не комментирует.

Свежие фото, которые звезда опубликовала в Инстаграм, вновь подогрели слухи о беременности. Осадчая показала, как перевоплощается из телеведущей в обычную женщину, показав фото до съемок и после. На обоих кадрах Осадчая позировала в мешковатой одежде, которая не делала акцент на животе. Правы ли были прозорливые поклонники, будет известно в скором времени.

Напомним, что Осадчая похвасталась, как кутит на яхте без Горбунова: "Чтобы каждое утро было таким...".

Как сообщала Politeka, попытка Кати Осадчей спрятать "беременный" животик обернулась провалом: "Девочку вам желаю".

Также Politeka писала, что Горбунова и Осадчую застали за кокетством за кулисами "Голос країни", появились кадры: даже язык показал.