Ведуча Катерина Осадча здивувала яскравими кадрами з подружкою

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка "Світського життя" опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких вирішила привітати близьку людину з днем народження.

Осадча постала на кадрах з подругою за приємними проведенням часу. Дівчата відпочивали на яхті і, судячи з життєрадісних посмішок, насолоджувалися моментом щосили.

На одному зі знімків Катерина та її подружка Ірина позували на яхті в мальовничому місці, оточеному горами. Засмагла й усміхнена Осадча зробила спільне селфі, подражнивши спокусливими лініями шиї і плечей.

"З днем народження! Нехай в порту завжди чекає величезна яхта!,- підписала кадри ведуча. - І щоб завжди поруч були надійні друзі, що і насмішать, і з води витягнуть! І щоб кожний ранок був таким! Далі - більше! Будь щасливою кожну хвилину".

Примітно, що на опублікованих знімках відсутній чоловік Осадчої, шоумен Юрій Горбунов, з яким вони в шлюбі вже чотири роки. Як правило, парочка з'являється на різних заходах завжди разом, більш того, вони частенько обидва ведуть популярні шоу, наприклад "Танці з зірками".

Раніше ми розповідали, як Горбунов засвітив інтер'єр однієї з кімнат їх з Осадчою любовного "гніздечка". Юрій опублікував в Instagram кадр, на якому показав своє дозвілля з маленьким сином Іваном. Батько з хлопчиком дивилися мультики по телевізору, сидячи на затишному темно-зеленому дивані з великими подушками.

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