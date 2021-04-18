Ведущая Екатерина Осадчая изумила яркими кадрами с подружкой
Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда "Світського життя" опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых решила поздравить близкого человека с днем рождения.
Осадчая предстала на кадрах с подругой за приятными времяпрепровождением. Девушки отдыхали на яхте и, судя по жизнерадостным улыбкам, наслаждались моментом вовсю.
На одном из снимков Екатерина и ее подружка Ирина позировали на яхте в живописном месте, окруженном горами. Загорелая и улыбающаяся Осадчая сделала совместное селфи, подразнив соблазнительными линиями шеи и плеч.
"С днем рождения! Пусть в порту всегда ждет огромная яхта!, - подписала кадры ведущая. - И чтобы всегда рядом были надежные друзья, что и насмешат, и из воды вытянут! И чтобы каждое утро было таким! Дальше - больше! Будь счастливой каждую минуту".
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Примечательно, что на опубликованных снимках отсутствуе муж Осадчей, шоумен Юрий Горбунов, с которым они в браке уже четыре года. Как правило, парочка появляется на разных мероприятиях всегда вместе, более того, они частенько оба ведут популярные шоу, к примеру "Танці з зірками".
Ранее мы рассказывали, как Горбунов засветил интерьер одной из комнат их с Осадчей любовного "гнездышка". Юрий опубликовал в Инстаграм кадр, на котором показал свой досуг с маленьким сыном Иваном. Отец с мальчиком смотрели мультики по телевизору, сидя на уютном темно-зеленом диване с большими подушками.
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