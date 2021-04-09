Украинский шоумен, телеведущий и продюсер Юрий Горбунов появился в компании продюсеров и режиссеров и чиновников, и заговорил об украинской кинематографии

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Юрий Горбунов предстал в необычном амплуа среди представителей кинематографии в Украине. В посте он написал о том, что стал членом Рады по господдержке кинематографии в Украине.

Вот что пишет известный ведущий, который снимался в нескольких кинолентах, таких как "Скажене Весілля", "Великі вуйки", "Сувенір з Одеси", "Останній москаль", "Муж на час":

"Сегодня состоялось первое заседание Рады по государственной поддержке кинематографии! Рад встрече с коллегами и верю в то, что плодотворный труд Рады, даст возможность украинскому кино развиваться, становиться коммерчески успешным и прославлять наших актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров на весь мир !! Вперед !!", - написал Горбунов.

Поклонники не прошли мимо такого чудесного фото, на котором выстроились в рядок на балкончике, держась за поручни украинские представители кинематографии. Однако внимательные пользователи подчеркнули, что присутствующие нарушают "масочный режим", потому, как находятся без защитных масок, а в стране как-ни-как карантин.

Большинство фанатов заявили, что рады видеть Горбунова среди участников Рады господдержки кино:

"Теж щиро на це надіюсь🔥", "Карантин", "и все в "масках"", "Фсо. Пропало кіно", "Карантин👏👏👏👏 🕵️‍♂️🖐️📸🎬👨🏼‍💼😀🍲😁", "Юрий при всем уважении к вам, как на счёт підтримки людей під час пандемії ? Кино сейчас не главное, много кто лишился работы, я в том числе , у кого-то в семье один кормилец и тот лишился работы .Людям жить не за что. А вы про кино. 👍🏻", - напислали фанаты.

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