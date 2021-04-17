Телеведущая Катя Осадчая любит хвастаться оригинальными луками перед своими поклонниками в Инстаграм

Популярная телеведущая привыкла путешествовать не только по стране, но и заграницей в рамках шоу «Светская жизнь», Екатерина меняет свои образы в каждом эфире, поэтому привыкла быть в центре внимания. В этот раз телеведущая показала, как прогуливалась в лесу в перерыве между съемками.

По словам Осадчей, она была рада выбраться в дождливый лес, несмотря на то, что путешествие было в рамках работы. Позировала телеведущая в узких темно-синих джинсах, резиновых сапогах, сером гольфе с высоким воротом и салатовой теплой кофте. Несмотря на простой лук, выглядела стройная звезда весьма привлекательно.

«Когда выбрался в весенний лес, но на съемку :) а что вы делаете этой дождевой субботы? # Весна # весна2021», - написала Катерина под постом.

Фанаты сразу ответили:

«В лесу в любое время года прекрасно 😍; Прогулка по мокрому весеннему городу, по своему прекрасна!; Сидим дома с чаем, оладьями и в объятиях собаки); Катя вроде беременная; А где шляпа от Багинского?); Это у вас дождь) а у нас солнечно) 🌞; Красивая😍; А в Одессе солнечно и тепло😊; обожаю хвойный лес🤗».

Отметим, 50-летний Горбунов и 37-летняя Катя Осадчая в браке уже четыре года. Пара воспитывает сына. Как отмечают знакомые звезд, и Юрий, и Катя сильно изменились после женитьбы. Друзья признаются, что парочка очень хорошо влияет друг на друга. По тому, сколько времени звезды проводят вместе видно, что в их семье царит любовь.

Катя и Юрий очень любят проводить время вместе. Они часто путешествуют и делятся с поклонниками кадрами с отдыха. У себя в Инстаграм Юрий решил вспомнить один из таких приятных моментов.

Напомним, что Горбунов дал повод для зависти, показав, как коротает вечера без Осадчей: "Пусть согреет...".

Как сообщала Politeka, счастливый Горбунов похвастался началом горячей поры, разозлив сеть: «Деньги не пахнут…».

Также Politeka писала, что Горбунов засветил закулисье "Голосу країни", что не показывают зрителям: «Грустненько от этого».