Телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов успевает всюду, его рабочий график расписан по минутам

Как передает Politeka.net, не успел отгреметь четвертьфинал популярного шоу "Голос країни", где Горбунов вместе со своей женой Катей Осадчей являются бессменными ведущими, как артист уже умчал на съемки в другой проект.

У себя в Инстаграм звезда «1+1» опубликовал фото, сделанное на киностудии им. Довженко. Счастливый Горбунов позировал возле вагончика, где переодеваются и гримируются актеры.

«Весна - начало горячей поры для съемок! Какое счастье, заниматься любимой работой! Работой которая вдохновляет», - подписал фото Горбунов.

В комментариях ему оставили массу положительных отзывов, но не обошлось и без критики. Некоторых пост Горбунова разозлил.

«Хорошего дня вам, Юрий», «Счастье, да. Не всем, к сожалению дано», «Скажене весілля 15?», «А что снимаете?», «Я понимаю, деньги не пахнут, но рекламировать Космополот это дно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов похвастался успехами фильма "Скажене весілля-3", продюсером которого он является. Шоумен за очень короткое время собрал в прокате миллион долларов. В честь мини-праздника Горбунов поделился фото, на котором позировал вместе с Олегом Винником, который также причастен к фильму.

Напомним, что Горбунов дал повод для зависти, показав, как коротает вечера без Осадчей: "Пусть согреет...".

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