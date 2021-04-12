Ось що залишається за кадром

Телеведучий Юрій Горбунов засвітив кадри закулісся популярного шоу "Голос країни"

Популярна українська пара телеведучих Юрій Горбунов і Катя Осадча вже не перший сезон ведуть вокальне шоу "Голос країни". У своєму мікроблозі в Instagram телеведучий показав, що відбувається на знімальному майданчику. Поки глядачам показують рекламу, передає Politeka.net.

"У нас на «Голосі» реклама. Під час реклами всі фотографуються, відпочивають. Іде наш продюсер. Надя фотографується… Тіну там причесують", - розповів Горбунов.

"Добрий день, а можна автограф?", - звернувся до Горбунова, співведучий Слава Дьомін, який проходив поруч, розсмішивши колегу.

"Глядачів у нас в залі немає. Трошки сумненько від цього. Але музиканти на місці. І ведуча. Боже, яка ведуча", - сказав Юрій, показуючи красуню-дружину.

Новий випуск шоу Осадча вела в легкій весняній сукні з відкритими плечима і флористичним принтом, її волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж і сяюча посмішка. Образ доповнили масивні прикраси.

Сам Горбунов для єфіра вбрався в яскравий картатий костюм з білосніжною сорочкою.

Нагадаємо, схудлий Горбунов здивував Преображенням, Дорофєєва та інші оцінили: "такий стройняшка"

Як повідомляла Politeka, заміжньої Дорофєєвої публічно зізнався в коханні продюсер "Голосу країни": "Надя розкрилася зовсім інакше"

Також Politeka писала, що Горбунов дав привід для заздрості, показавши, як коротає вечори без Осадчої: "нехай зігріє..."