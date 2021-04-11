Чоловік Катерини Осадчої шоумен Юрій Горбунов вразив публіку свіжим кадром
Як передає Politeka.net, 50-річний ведучий опублікував яркий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, заради якого вийшов на пустельну дорогу в поле.
Горбунов частенько позує разом зі своєю коханою, але цього разу постав сам. Юрій зробив гарний знімок на заході, підставивши долоні так, ніби тримає в них сонце. При цьому він здивував затишним образом, відмовившись від гламурних костюмів і гриму. На ньому була сіра толстовка з чорною жилеткою, сині джинси та білі кросівки.
"Всім гарного вечора! І нехай сонце зігріє кожного!!", - звернувся Горбунов до українців.
Користувачі обговорили побачене, відреагувавши на його побажання:
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"Дуже красиво 🔥"
"Сонечко в руках 🔥"
"Класне фото👏 а що у вас за кроси такі класні? ❤️"
"Спасибі і вам гарного 🔆"
Раніше ми розповідали, Горбунов потішив кадром із "коханою", що виявилася не Осадчою. Шоумен з теплом відгукнувся про свій розкішний автомобіль - позашляховик Range Rover, обійнявши машину ззаду.
"Моє авто любить лагідне слово та обійми!", - підписав кадр Юрій, нітрохи не переживаючи викликати напад ревнощів у дружини.
До речі, вартість авто цієї марки стартує в Україні з позначки в 3 992 477 грн (або 80 тис. доларів). А за топову комплектацію доведеться віддати майже в два рази більше.
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