Чоловік Катерини Осадчої шоумен Юрій Горбунов вразив публіку свіжим кадром

Як передає Politeka.net, 50-річний ведучий опублікував яркий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, заради якого вийшов на пустельну дорогу в поле.

Горбунов частенько позує разом зі своєю коханою, але цього разу постав сам. Юрій зробив гарний знімок на заході, підставивши долоні так, ніби тримає в них сонце. При цьому він здивував затишним образом, відмовившись від гламурних костюмів і гриму. На ньому була сіра толстовка з чорною жилеткою, сині джинси та білі кросівки.

"Всім гарного вечора! І нехай сонце зігріє кожного!!", - звернувся Горбунов до українців.

Користувачі обговорили побачене, відреагувавши на його побажання:

"Дуже красиво 🔥"

"Сонечко в руках 🔥"

"Класне фото👏 а що у вас за кроси такі класні? ❤️"

"Спасибі і вам гарного 🔆"

Раніше ми розповідали, Горбунов потішив кадром із "коханою", що виявилася не Осадчою. Шоумен з теплом відгукнувся про свій розкішний автомобіль - позашляховик Range Rover, обійнявши машину ззаду.

"Моє авто любить лагідне слово та обійми!", - підписав кадр Юрій, нітрохи не переживаючи викликати напад ревнощів у дружини.

До речі, вартість авто цієї марки стартує в Україні з позначки в 3 992 477 грн (або 80 тис. доларів). А за топову комплектацію доведеться віддати майже в два рази більше.

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