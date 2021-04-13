"Такі 18 років ніхто з гостей не забуде ніколи в житті"

Блогер з Івано-Франківська Юлія Вербинець на своє 18-річчя закотила гучне свято з відомими зірками

Кадри гучної вечірки блогер показувала на своїй сторінці в Instagram передавати Politeka.net.

Дівчина замовила ведучим свята Юрія Горбунова.

Розважали гостей Ілюзіоністи Magic Five, група Rumbero's.

Також на вечірці виступав суддя шоу "Голос країни" Monatik , який за корпоратив бере близько 20 тисяч євро.

Крім того, на екрані транслювали привітання від Потапа, Насті Каменських, Наді Дорофєєвої та Олі Полякової.

"Дорога, Верба, вітаю тобі з 18-річчям. Ти в такому юному віці вже стільки всього досягла. Будь ласка, залишайся такою ж відкритою, такою ж щирою. Відчувається, що ти дуже цілеспрямована дівчина, це просто " Вау!"- сказала Каменських.

Дівчина каже, що вклала в це свято всі свої гроші, зв'язки і можливості.

"Дуже багато грошей я витрачу на своє день народження. Дуже багато! Більше, ніж на свою машину і більше, ніж на свою квартиру. Я хочу для себе зробити такі 18 років, які я не забуду ніколи в житті. І ніхто з моїх гостей не забуде ніколи в житті!"- розповідала Юлія Вербинець раніше.

Відзначимо, Вербинець потрапила в список найпопулярніших українських інфлюенсерів Forbes, зайнявши там 21-е місце.

На своєму блозі дівчина вже заробила на трикімнатну квартиру в Івано-Франківську і новий Мерседес. Зараз у неї 3,1 млн фоловерів.

Нагадаємо, Монатік розтанув поруч з розкішною дружиною, показавши справжню пристрасть:"Пара, на яку дивишся із захопленням".

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