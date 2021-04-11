Популярный музыкант и исполнитель Дмитрий Монатик (MONATIK) растаял рядом со своей эффектной женой Ириной Демичевой

Как передает Politeka.net, семейство Монатиков считается одним из самых крепких и образцовых в украинском шоу-бизнесе. В многочисленных интервью артист рассказывает, как сильно любит жену и ценит ее вклад в их общее дело.

Стоит отметить, что жена Монатика не обладает модельной внешностью, но поклонники певца ее просто обожают и боготворят. Ирина – мать двоих детей, но при этом умудряется выглядеть очень хорошо.

На свежем фото, которое пара сделала для модного журнала, они выглядели очень гармонично. Было видно, что в воздухе витает страсть и любовь.

«Сегодня у него супер важный важный день -прямой эфир @goloskrainy_official .Искренне надеемся на Вашу поддержку #командаMONATIK ,ведь потрудились они на славу», - подписала фото Ирина.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

"Пара, на которую смотришь с восхищением", «Вы такие классные», «Обожаю», «Самые саааааамые лучшие люди на планете!», «Невероятно красивая съёмка и вы!», «вам нужна премия лучшая, семейная пара шоу бизнеса», «Замечательная семья», «Любовная любовь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что аппетитная жена Монатика в кружевном белье разрешила посмотреть на свой ритуал: "Ира, шикарно!".

Как сообщала Politeka, фигуристая жена Монатика в соблазнительной позе показала, чем приворожила мужа: "Неземная".

Также Politeka писала, что жена Монатика специально засветила свои "прелести" крупным планом: "Стало намного жарче".