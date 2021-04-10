Дружина відомого українського співака і продюсера Дмитра Монатіка Ірина показала себе в літньому образі
Як пише Politeka.net, Ірина також працює продюсером, але не забуває і про сім'ю, так як виховує двох синів. Дівчина веде не дуже публічний спосіб життя і не так часто красуню можна десь побачити. Але сторінку дружина Монатіка в Instagram завела і навіть зібрала там майже 100 тисяч шанувальників.
Дівчина вирішила показати себе в чорно-білому міні-ТОПі, нагнувшись над камерою так, щоб показати кращий ракурс для заглядання в декольте. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а на шиї можна помітити ланцюжок з кулоном. Волосся у Ірини було легенько розпатланим вітром, що додало ефектності кадру.
"Сонячної суботи Вам, дорогі друзі", - написала Ірина.
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Фанати, включаючи Сніжану Бабкіну, поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"І тобі, Ірина", "Стало набагато спекотніше", "що це за сонечко виглянуло на нашу вулицю?", "І Вам прекрасного вихідного дня", " спасибі! Всім тепла і добра!", "У вас вже Сонячна. Ми від вас підзарядимося", "взаємно".
Повідомлялося, що у популярного музиканта Діми Монатіка Ірина потрясла красою в сукні з бахромою.
На стоп-кадрі зірка потрясла подолом під час чарівного танцю, чому бахрома красиво рухалася і притягувала погляд.
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