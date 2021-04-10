Дружина відомого українського співака і продюсера Дмитра Монатіка Ірина показала себе в літньому образі

Як пише Politeka.net, Ірина також працює продюсером, але не забуває і про сім'ю, так як виховує двох синів. Дівчина веде не дуже публічний спосіб життя і не так часто красуню можна десь побачити. Але сторінку дружина Монатіка в Instagram завела і навіть зібрала там майже 100 тисяч шанувальників.

Дівчина вирішила показати себе в чорно-білому міні-ТОПі, нагнувшись над камерою так, щоб показати кращий ракурс для заглядання в декольте. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а на шиї можна помітити ланцюжок з кулоном. Волосся у Ірини було легенько розпатланим вітром, що додало ефектності кадру.

"Сонячної суботи Вам, дорогі друзі", - написала Ірина.

Фанати, включаючи Сніжану Бабкіну, поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"І тобі, Ірина", "Стало набагато спекотніше", "що це за сонечко виглянуло на нашу вулицю?", "І Вам прекрасного вихідного дня", " спасибі! Всім тепла і добра!", "У вас вже Сонячна. Ми від вас підзарядимося", "взаємно".

Повідомлялося, що у популярного музиканта Діми Монатіка Ірина потрясла красою в сукні з бахромою.

На стоп-кадрі зірка потрясла подолом під час чарівного танцю, чому бахрома красиво рухалася і притягувала погляд.

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