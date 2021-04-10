Жена известного украинского певца и продюсера Дмитрия Монатика Ирина показала себя в летнем образе

Как пишет Politeka.net, Ирина также работает продюсером, но не забывает и о семье, так как воспитывает двоих сыновей. Девушка ведет не очень публичный образ жизни и не так часто красотку можно где-то увидеть. Но страничку жена Монатика в Инстаграм завела и даже собрала там почти 100 тысяч поклонников.

Девушка решила показать себя в черно-белом мини-топе, нагнувшись над камерой так, чтобы показать лучший ракурс для заглядывания в декольте. Звезда дополнила образ стильными очками, а на шее можно заметить цепочку с кулоном. Волосы у Ирины были легонько растрепанными ветром, что добавило эффектности кадру.

"Солнечной субботы Вам, дорогие друзья", - написала Ирина.

Фанаты, включая Снежану Бабкину, поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"И тебе, Ирина", "Стало намного жарче", "Что это за солнышко выглянуло на нашу улицу?", "И вам прекрасного выходного дня", "Спасибо! Всем тепла и добра!", "У вас уже солнечная. Мы от вас подзарядимся", "Взаимно".

Сообщалось, что ена популярного музыканта Димы Монатика Ирина потрясла красотой в платье с бахромой.

На стоп-кадре звезда потрясла подолом во время пленительного танца, отчего бахрома красиво двигалась и притягивала взгляд.

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