Жена известного музыканта и продюсера, судьи "Голоса країни" Дмитрия Монатика Ирина покорила поклонников очаровательными снимками в ретро-стиле
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Ирина Монатик разместила несколько фото обработанных ретро-фильтром. На них красотка с полотенцем на голове, завязанным как чалма, лежит на кровати, любуется перед зеркальцем и красит губы.
Фото с эффектом старого фото, подчеркивает изюминку модели, ее настоящую красоту. Девушка позирует со спущенным с плеч банным халатом, под которым изысканное ажурное нижнее белье. Последнее фото ирина решила акцентировать на ножках, разместив фото в постели. Видно, что девушка потягивается от удовольствия, скрестив ножки.
"Morning routine ☀️", - написала Ирина, подписывая серию фотографий. Видно, что сделаны они после душа и наполнены радостью и пикантными нотками наступившего утра.
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Очаровательные снимки привлекли внимание поклонников Ирины и ценителей искусства и женской красоты. Под снимками появились восторженные комплименты, и смайлики - эмодзи.
"Ира, шикарно!🔥👍", написал известный ведущий Слава Демин. Его подхватили другие поклонники: "Как же это красиво 😍❤️", "🔥", "😍😍😍", "Так красиво!", "Вауууу 😍😍", - написали фолловеры.
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