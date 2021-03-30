Жена популярного музыканта и исполнителя Димы Монатика (MONATIK), Ирина, впечатлила соблазнительным образом
Как пишет Politeka.net, в последние несколько дней Ирина активно публикует фото у себя в Инстаграм. Красотка устроила себе фотосессию, поэтому с удовольствием делится с поклонниками свежими фото. Стоит отметить, что обычно Ирина довольно редко использует Инстаграм по предназначению. Чаще в ее соцсетях публикуются рабочие моменты.
На свежем фото озорная Ирина позировала в свободном светлом платье, которое она задрала, оголив стройные ножки. Босоножки на каблуках придали образу элегантности. Ирина смеялась, придавая особого шарму фото.
«Праздник приближается. Уже 1.04.2021 у нашего любимого @monatik_official день рождения! Все близкие, партнеры, коллеги уже в предвкушении праздника. Несмотря на то, что уже второй год подряд праздник не удается отпраздновать шумно, масштабно и со всеми друзьями, ведь время диктует свои правила, все дистанционно продумывают свои сюрпризы, подарки и поздравления! Настроение прям как перед Новым годом! Мы верим, что, дай Бог, в следующем году все задуманное осуществится и все здоровые, счастливые как соберёмся вместе и как отпразднуем!», - отметила жена музыканта.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Кинодива», «Шик», «Дива», «Боже красиво как», «Божественная Ириша», «Вау, Ириша, слов не подобрать», «Ира, Вы прекрасны! Побольше фотосессий», «Какой наряд», - пишут люди.
Напомним, что соблазнительная жена Монатика в расстегнутой рубашке засмущала даже мужа: "Какая нежная Ирочка".
А еще Politeka писала, что соблазнительная жена Монатика одним снимком заставила Дорофееву и мужа вскрикнуть: "Аучь".
Также Politeka сообщала, что горячая жена Монатика заявила о себе, показав сладкие места в кружеве: «Как эстетично».