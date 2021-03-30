Дружина відомого ритмоLove Дмитра Монатіка Ірина, часто публікує чарівні творчі знімки в своєму акаунті

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ірина Монатік розмістила цікавий чорно-білий знімок на якому лежить на животі, піднявши ніжки в туфельках догори, а погляд підвівши вгору.

"До вечора понеділка, попри властивий мені оптимізм☀️, настрій☁️," - написала Ірина, викликавши в коментарях бурю емоцій. Дмитро Монатік тут же відреагував на фото, написавши в коментарях "Аучь🔥 🔥 🔥".

Загадковий знімок Ірини прокоментувала Надя Дорофєєва і Соня Плакидюк, і інші друзі і шанувальники знаменитості. Вони відзначили, що на знімку дівчина виглядає дуже привабливо:

"Ніжність ніжна ❤️", "Краса!❤ ️ ", "Така сильно красива 😍🔥 ", "🔥Ірочка, так рідко бачу у тебе в стрічці чб фото!!! Ти на них дуже кінематографічна❤️", "Знімок🔥 🔥 🔥", "Яка ж ви красива", "🦁 🧡 дуже!", "Неймовірна🥰 😍 🥰 😍", - написали шанувальники.

Відомо, що довгий час Ірина перебувала в тіні свого чоловіка. Монатік вважав за краще приховувати від громадськості свою дружину і синів. Лише кілька років тому артист нарешті розкрив особистість своєї дружини, про яку довгий час ходили чутки.

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