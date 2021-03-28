Жена популярного певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, поделилась чувственным кадром в черно-белой обработке

Супруга популярного артиста ведет свой блог в Инстаграм довольно активно, при этом Ирина не рассказывает много личного и держит свою жизнь в стороне от публики, а также избегает внимания прессы. Поскольку Ирина всегда поддерживает своего мужа, она часто публикует мотивационные посты с кадрами из клипов супруга.

В этот же раз Ирина покорила собственным чувственным кадром в черно-белой обработке. На снимке она позировала в простой расстегнутой рубашке, с легким макияжем на лице без акцентов на губах и с простой укладкой рыжих локонов.

«В состоянии покоя и умиротворения ☀️ Благодарю ,чудесных девушек за этот прекрасный день🌹photographer @olgaprudka»,- написала Ирина под снимком.

От комментария и супруг Дмитрий Монатик не удержался: «Вария ооооооо ааааа❤» - шутливо написал мужчина.

Поклонники также принялись комментировать пост:

«Иришенька, какая же ты волшебная; Ирина, я восхищаюсь! ❤️Очень красивая😍; какая нежная Ирочка); Ваууу! Ви прекрасна 🔥; Гармония и красота😌😍❤️; Роскошно 😍❤️; Красивая 😍❤️; Умиротворение 🙌; Какая же ты красивая❤; Красивая 😍; Прекрасная ❤️; Ирочка! Такая нежная 😍❤».

До этого Ирина Монатик позировала в блузе с белыми кружевными и зелеными атласными вставками.

Супруга певца нанесла легкий макияж и сделала укладку. В руках она держала букеты нежно-розовых тюльпанов, и с улыбкой смотрела на них, вероятно, так ее поздравими с 8 марта.

Ирина Монатик призналась, что очень любит этот день, поздравила всех женщин и рассказала, чем этот день особенный лично для нее.

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