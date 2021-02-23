Звезда показала, где проводит время

Жена популярного певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, продемонстрировала удивительную фигуру

Супруга артиста - мать двоих детей, Платона и Даниила, однако беременность никак не отразилась на ее фигуре, пишет Politeka.net. Такой вывод можно сделать, увидев фото красотки в купальнике.

В этот раз соблазнительница позировала в черном купальнике на пляже с белым песком, чистой водой и голубым небом.

Ирина легла в воду и слегка выгнулась, едва не выронив бюст из мокрого лифчика. Волосы жены певца были также мокрыми. Она завершила летний образ очками и другими аксессуарами.

Ирина улыбалась, подняв голову к небу, при этом ее глаза были закрыты.

"Жизнь, ты прекрасна! С благодарностью и любовью 🌴❤️🌴🌍", - подписала снимок Ирина.

За два часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Ляпота🔥❤️", "Венера из волн🤩🤩", "Wow wow wow 🔥🔥🔥🔥 огонь!!!!!!!!", "Красота!❤️", "Какая 🍭", "Какая красота😍 Ирочка, вы божественна💔🌹", "Ира ❤️❤️❤️❤️❤️ обожаю Вас! 😍", "Необыкновенная😍Женщина - любовь ❤️", "Мммм😍 Иришшшшаааааа пальмовая ветвь❤️🙌", "Ирочка, огонь 🔥❤️", "ИРИНКА - ВЫ СЛОВНО КАРТИНКА!) 💙🥰", "Вы прекрасна!❤️", "Ира, как же красииииивооо!!!!!🥰🥰🥰🔥🔥🔥", "Ваша энергетика передаётся через экран 🔥🔥", "Дразнилка", - написали пользователи сети.

Также несколькими часами ранее Ирина опубликовала другие фото с отдыха. Звезда похвасталась райским пляжем и пальмами.

"Ира, спасибо за испорченное настроение😂😂😂😂", - прокомментировал радиоведущий Слава Демин.

Напомним, Монатик пробует другие профессии.

Как сообщала Politeka, Монатик показал, как изменился.

Также Politeka писала, фаворитка голоса старается ради Монатика.