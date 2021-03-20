Жена популярного музыканта Димы Монатика (MONATIK), Ирина, решила вспомнить теплые солнечные дни своего отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ирины в соцсети.
Так, в аккаунте жены Монатика появилось яркое фото, сделанное на пляже. При этом она указала геолокацию "Киев" - очевидно, жена украинского певца загрустила за солнечными днями, проведенными в недавнем отпуске.
На новом фото Ирина позирует на пляже в купальнике. За ней можно увидеть голубое море и скалы, а сама она улыбается и выглядит очень счастливой.
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"Мечтаю о солнце и море", - написала она под фото.
В комментариях Ирину засыпали комплиментами и признались, что также соскучились по теплой солнечной погоде и отпуску.
"Вы шикарны", "Вау", "Ира, ты богиня", "И я", "Красивая очень", "Какой вид изумительный", - пишут в комментариях.
Как известно, и Дмитрий, и Ирина родились и выросли в Луцке, а их знакомство было случайным и произошло благодаря общей подруге Карине за несколько месяцев после переезда Монатика в Киев. Тогда он не был еще столь популярным и обеспеченным, и весь карьерный путь исполнителя Ирина шла с ним рука об руку. Монатик утверждает, что с этой женщиной у него есть максимальное взаимопонимание, она вдохновляет его, они могут говорить часами без остановки, даже через много лет совместной жизни.
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