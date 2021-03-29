Жена популярного музыканта и исполнителя Димы Монатика (MONATIK), Ирина, впечатлила соблазнительными видами

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото, которые буквально свели поклонников с ума.

Как известно, долгое время Ирина находилась в тени своего мужа. Монатик предпочитал скрывать от общественности свою жену и сыновей. Лишь несколько лет назад артист наконец-то раскрыл личность своей жены, о которой долгое время ходили слухи, а также назвал имена сыновей. Правда, лица наследников артист до сих пор предпочитает не светить.

В новой фотосессии скромница Ирина решила заявить о себе, впечатлив довольно соблазнительными кадрами. Женщина опубликовала несколько фото, на которых были запечатлены отдельные части ее тела. На одном из фото красотка сверкнула бюстом, украшенным черным кружевом. Зона декольте взбудоражила поклонников звездного семейства.

«Детали очень важны!», - игриво подписала фото красотка.

В комментариях женщине оставили массу приятных слов.

«Повезло Диме», «Как эстетично», «Вау, Ирочка», «Вааауууу! Сплошная эстетика», «Очеееньь!», «Ты прекрасна», «Какая горячая», «Ничего себе», - пишут пользователи сети.

Напомним, что растерянный судья "Голос країни" Монатик на перевернутом кресле потряс безумным видом: "Дима, Вы просто…".

Как сообщала Politeka, соблазнительная жена Монатика в расстегнутой рубашке засмущала даже мужа: "Какая нежная Ирочка".

Также Politeka писала, что горячая жена Монатика впечатлила аппетитными формами в купальнике: "Ира, ты богиня".