Дружина популярного музиканта Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, вирішила пригадати теплі сонячні дні свого відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ірини у соцмережі.

Так, в акаунті дружини Монатіка з'явилось яскраве фото, зроблене на пляжі. При цьому вона вказала геолокацію "Київ" - очевидно, дружина українського співака засумувала за сонячними днями, проведеними у нещодавній відпустці.

На новому фото Ірина позує на пляжі в купальнику. За нею можна побачити блакитне море та скелі, а сама вона посміхається і виглядає дуже щасливою.

"Мрію про сонце і море", - написала вона під фото.

У коментарях Ірину засипали компліментами та зізнались, що також скучили за теплою сонячною погодою і відпусткою.

"Ви шикарні", "Вау", "Іра, ти богиня", "І я", "Гарна дуже", "Який вид чудовий", - пишуть у коментарях.

Як відомо, і Дмитро, і Ірина народилися і виросли в Луцьку, а їхнє знайомство було випадковим і сталося завдяки спільній подрузі Карині за кілька місяців після переїзду Монатіка до Києва. Тоді він не був ще настільки популярним і забезпеченим, і весь кар'єрний шлях виконавця Ірина йшла з ним рука об руку. Монатік стверджує, що з цією жінкою у нього є максимальне взаєморозуміння, вона надихає його, вони можуть говорити годинами без зупинки, навіть через багато років спільного життя.

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